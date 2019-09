Die Abgeordneten des britischen Unterhauses kommen heute nach der Aufhebung der Zwangspause durch das höchste Gericht wieder zusammen.

Der Supreme Court in London hatte die von Premierminister Johnson angeordnete fünfwöchige Sitzungspause gestern beendet. Gerichtspräsidentin Hale sagte, die Entscheidung des Regierungschefs sei ohne nachvollziehbare Begründung erfolgt und habe das Parlament in seiner Arbeit behindert. Der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, Corbyn, forderte den Rücktritt des Premierministers. Johnson habe das Land in die Irre geführt, sagte er. Johnson erklärte, das Urteil sei falsch, er werde es aber respektieren.



Kritiker werfen Johnson vor, er habe das Parlament kaltstellen wollen, um sein Ziel eines Austritts aus der EU zum 31. Oktober zu erreichen. Ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz, das ihn zu einer Verlängerung der Frist verpflichtet, will Johnson nicht beachten.