Nach der erneuten Eskalation der Gewalt am Rande der Gelbwesten-Proteste wird der Pariser Polizeichef Delpuech abgelöst.

Das teilte Premierminister Philippe nach Beratungen mit Präsident Macron, Innenminister Castaner und Justizministerin Belloubet mit. Am Mittwoch will der Ministerrat den bisherigen Präfekten des Departements Gironde, Lallement, als Nachfolger ernennen. Philippe hatte bereits gestern Fehler beim Sicherheitskonzept eingeräumt.



Randalierer hatten am Samstag auf den Champs-Elysées Geschäfte geplündert und sie teilweise in Brand gesteckt. Elf Menschen wurden verletzt, als sich das Feuer in einer Bankfiliale auf das gesamte Gebäude ausbreitete.