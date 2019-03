Die Bundesregierung hat die Ausschreitungen am Rande der "Gelbwesten"-Proteste in Paris verurteilt.

Der Ausbruch von Gewalt und von Zerstörungswut am vergangenen Wochenende sei erschreckend, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Mit friedlichem demokratischem Protest habe das nichts zu tun.



Randalierer hatten am Samstag auf den Champs-Elysées Geschäfte geplündert und sie teilweise in Brand gesteckt. Elf Menschen wurden verletzt, als sich das Feuer in einer Bankfiliale auf das gesamte Gebäude ausbreitete.



Präsident Macron beriet sich heute mit Premierminister Philippe, Innenminister Castaner und Justizministerin Belloubet. Gestern hatte die französische Regierung Fehler bei der Polizeistrategie eingeräumt.