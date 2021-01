Nach den gewaltsamen Protesten von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Trump will der Kongress noch heute seine Beratungen fortsetzen.

Dies kündigten die demokratischen Politiker Pelosi und Schumer an. Die Sitzung zur Bestätigung des Siegs von Joe Biden bei der Präsidentenwahl war unterbrochen worden, nachdem Trump-Anhänger das Kongressgebäude gestürmt hatten. Die Politiker mussten daraufhin in Sicherheit gebracht werden. Tränengas wurde eingesetzt. Trump hatte seine Anhänger dazu ermutigt, gegen das Wahlergebnis zu protestieren und vor das Kapitol zu ziehen.



Wie die Polizei in Washington mitteilte, kam bei der Gewalt eine Frau ums Leben. Sie sei angeschossen worden und später ihren Verletzungen erlegen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Über Washington wurde inzwischen eine Ausgangssperre verhängt. Die örtlichen Sicherheitskräfte sollen von der Nationalgarde unterstützt werden. Auf Fernsehbildern ist allerdings zu sehen, dass sich weiterhin Trump-Anhänger am Kapitol versammelt haben.



Der gewählte Präsident Biden verurteilte den Gewaltausbruch. Es sei ein beispielloser Angriff auf die Demokratie des Landes, sagte Biden in seinem Heimatort Wilmington. Auch in anderen US-Bundesstaaten wie Kansas, Colorado oder Oregon demonstrierten Trump-Anhänger vor nationalen Parlamenten, allerdings in wesentlich kleinerer Zahl und meist friedlich.

