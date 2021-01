Nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Trump setzt der Kongress seine Beratungen fort.

Senat und Repräsentantenhaus nahmen ihre Sitzungen wieder auf, um den Sieg des Demokraten Biden bei der Präsidentenwahl zu bestätigen. Die Politiker hatten ihre Beratungen unterbrechen müssen, nachdem aufgewiegelte Trump-Anhänger in das Gebäude eingedrungen waren. Vize-Präsident Pence verurteilte das Vorgehen und erklärte, die Gewalt siege nie. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, McConnell, sagte, die Kammer lasse sich nicht einschüchtern und werde sich Gesetzlosigkeit nicht beugen.



Die Politiker im Kongress hatten sich angesichts der Randale in Sicherheit bringen müssen. Eine Frau wurde angeschossen und erlag später ihren Verletzungen. In Washington wurde eine Ausgangssperre verhängt. Die örtlichen Sicherheitskräfte sollten von der Nationalgarde unterstützt werden.



Auch der gewählte Präsident Biden verurteilte den Gewaltausbruch. Es sei ein beispielloser Angriff auf die Demokratie des Landes, sagte Biden in seinem Heimatort Wilmington. In anderen US-Bundesstaaten wie Kansas, Colorado oder Oregon demonstrierten ebenfalls Trump-Anhänger vor nationalen Parlamenten, allerdings in wesentlich kleinerer Zahl und meist friedlich. Der frühere Präsident Obama warf Trump vor, zur Gewalt angestiftet zu haben.

