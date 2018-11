Bundeskanzlerin Merkel hat ihren Besuch in Chemnitz begonnen.

Zum Auftakt kam sie mit jungen Spielern und Trainern einer Basketballmannschaft zusammen. Merkel wurde von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer und der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Ludwig begleitet. Die Kanzlerin will bei ihrem Aufenthalt in der Stadt mit Bürgern diskutieren und sich ein Bild von der Stimmung machen. Vor drei Monaten hatte es in Chemnitz nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Deutschen fremdenfeindliche Ausschreitungen gegeben.



Oberbürgermeisterin Ludwig hatte Merkels Besuch im Vorfeld als zu spät kritisiert.