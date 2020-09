Nach dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Nawalny plädiert dessen Stabschef Wolkow für die Verhängung personalisierter Sanktionen.

Wolkow sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", ihm gefalle die Idee, dass Europa die Vermögen jener korrupten russischen Politiker einfrieren könne, die Nawalny entlarvt habe. In diesem Zusammenhang seien hunderte von Ministern und deren Stellvertretern genannt worden. Es gebe viele Milliarden Euro, die von russischen Steuerzahlern gestohlen worden seien und bei denen Europa nichts unternehme, erklärte Wolkow. Mit Blick auf das Nervengift Nowitschok erklärte er, es handle sich um eine verbotene Waffe, deren Weitergabe - Zitat - von ganz oben, also von Präsident Putin, autorisiert sein müsse.



Nawalny wird derzeit in der Berliner Charité behandelt. Die Bundesregierung betrachtet eine Vergiftung mit einem Gift der Nowitschok-Gruppe als erwiesen. Russland bestreitet Vorwürfe, etwas mit dem Anschlag zu tun zu haben.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.