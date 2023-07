Eine der bei der Razzia ausgehobenen Cannabis-Plantagen. (National Police Chiefs' Council / PA Media / dpa)

Dies teilte die Polizei in London mit. Die Razzien hatten bereits im vergangenen Monat in England und Wales stattgefunden. Damals waren mehr als 180.000 Cannabis-Pflanzen mit einem geschätzten Straßenverkaufswert zwischen 115 und 130 Millionen Pfund beschlagnahmt worden. Rund 1.000 Personen wurden festgenommen. Die Kriminellen hätten die Einnahmen aus dem Verkauf der Pflanzen für andere Straftaten wie den Menschenhandel, die Geldwäsche und den Import harter Drogen genutzt, hieß es. Den Angaben zufolge war es der größte Einsatz gegen den illegalen Cannabis-Anbau in der Geschichte Großbritanniens.

07.07.2023