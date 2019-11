Nach einer Razzia in sieben Bundesländern haben Ermittler eine Plattform für die Verbreitung von Kinderpornographie abgeschaltet.

Wie die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mitteilte, sollen neun Verdächtige kinder- und jugendpornographische Schriften ausgetauscht haben. Als Drahtzieher gelte ein 43 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Schwäbisch Hall. Am Mittwoch vergangener Woche waren insgesamt 26 Häuser und Wohnungen in Berlin, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen durchsucht worden. Festnahmen gab es keine. Der Server der Plattform wurde in Frankfurt sichergestellt.