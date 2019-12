Die Evangelische Kirche unterstützt die Forderung von Grünen-Chef Habeck, bis zu 4.000 Kinder aus überfüllten griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland zu holen. Über die Forderung wird wieder kontrovers diskutiert - dafür eingesetzt hatte sich zunächst allerdings eine andere Partei.

Es sei Zeit, humanitäre Zeichen zu setzen, sagte der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm dem Bayerischen Rundfunk. Wenn Regierungen es nicht schafften, Zustände herzustellen, in denen Menschen in Würde leben könnten, sollten alle zusammen helfen.



Der Präsident des katholischen Caritas-Verbandes, Neher, sagte dem Südwestrundfunk, eine Aufnahme der Kinder wäre ein mutiges Zeichen der Solidarität.



Bundesentwicklungsminister Müller wies den Vorstoß Habecks dagegen zurück. Der CSU-Politiker sagte der "Passauer Neuen Presse", den Kindern könne am besten vor Ort geholfen werden. Zuvor hatten auch schon andere Politiker von Union und FDP sowie das Bundesinnenministerium ablehnend reagiert.

Linke-Antrag schon im Oktober

Bereits im Oktober hatte sich die Linke für "eine schnelle Aufnahme unbegleiteter Flüchtlingskinder aus den EU-Hotspots in Griechenland" eingesetzt. Die Bundestagsfraktion führte in einem Antrag aus, die Lage insbesondere von etwa 2.000 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sei "besonders desaströs". Die Bundesregierung wurde aufgefordert, im Rahmen einer humanitären Aktion alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aus den Hotspots der griechischen Ägäis-Inseln aufzunehmen. Dies solle "gegebenenfalls auch in Absprache mit anderen EU-Mitgliedstaaten" geschehen.

Merkel: schon viel getan zur Verbesserung der Situation

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bereits am Mittwoch zurückhaltend auf Appelle zur Aufnahme der Kinder reagiert. Deutschland habe eine ganze Reihe an humanitären Gesten gezeigt, müsse aber auch andere europäische Länder überzeugen, dass sie sich beteiligen, erklärte sie im Bundestag. Sie fügte hinzu, dass Gespräche zu dem Thema geführt worden seien. Es habe aber keine Entscheidung gegeben. Deutschland habe jedoch bereits viel getan, um die Situation der Kinder in Griechenland zu verbessern.



Menschenrechtler prangern schon lange eine verheerende Lage in den Flüchtlingslagern in Griechenland an. Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR leben in Lagern auf den Inseln Lesbos, Samos und Kos Tausende unbegleitete Kinder, von denen nur jedes vierte altersgerecht untergebracht sei.