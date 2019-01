Nach der Veröffentlichung persönlicher Daten und Dokumente von hunderten Politikern, anderen Prominenten und Journalisten im Internet ist das Nationale Cyber-Abwehrzentrum zusammengekommen.

In dem Gremium würden die Maßnahmen der Bundesbehörden koordiniert, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Zu den veröffentlichten Daten zählen unter anderem Telefonnummern und Chat-Verläufe sowie Kreditkarteninformationen und Rechnungen. Inwieweit sie allesamt authentisch sind, ist noch unklar. Eine Regierungssprecherin warnte, es könnten auch gefälschte Daten in das Material eingeschleust worden sein.



Betroffen ist auch Bundeskanzlerin Merkel. Es handele sich dabei aber nicht um sensible Informationen, teilte die Bundesregierung mit. Der Generalbundesanwalt prüft, ob er die Ermittlungen übernimmt. Dazu sei in der Behörde in Karlsruhe ein sogenannter Beobachtungsvorgang angelegt worden, teilte das Bundesjustizministerium mit. Die Bundesanwaltschaft wäre zum Beispiel dann zuständig, wenn sich herausstellen sollte, dass eine ausländische Macht hinter den Vorgängen stecken könnte.



Bundesjustizministerin Barley sprach von einem schwerwiegenden Angriff. Die Urheber wollten das Vertrauen in die Demokratie beschädigen.