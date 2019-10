In mehreren deutschen Städten hat es Proteste gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus gegeben.

In Berlin gingen tausende Menschen auf die Straße. Nach einer Kundgebung am Bebelplatz und einer Schweigeminute für die Opfer des Anschlages von Halle endete der Protestzug vor der Neuen Synagoge in Berlin-Mitte. Die Polizei schätzt die Zahl der Teilnehmenden auf 8.000, die Initiative "Unteilbar" als Veranstalterin spricht von 16.000. Demonstrationen gab es auch in Frankfurt am Main und Halle an der Saale. Dort hatte am Mittwoch ein bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge einzudringen. Als das nicht gelang, erschoss er auf der Straße und in einem Imbiss zwei Menschen. Der 27-Jährige hat die Tat gestanden und antisemitische und rechtsextreme Motive angegeben.