Sachsen-Anhalt passt den Schutz für die jüdischen Einrichtungen im Land an.

Für jede einzelne Einrichtung habe das Landeskriminalamt eine individuelle Gefährdungsanalyse und ein Schutzkonzept erstellt, teilte Innenstaatssekretärin Zieschang mit. Diese Konzepte würden jetzt in Abstimmung mit den Gemeinden umgesetzt.



Seit dem antisemitischen Terroranschlag in Halle an der Saale am 9. Oktober hatte die Polizei die Synagogen und acht weitere jüdische Einrichtungen rund um die Uhr bewacht. Die "Magdeburger Volksstimme" berichtete, dass diese 24-Stunden-Bewachung gelockert werde und künftig nicht mehr für alle Einrichtungen gelte. Zieschang betonte, dass sämtliche Maßnahmen mit den jüdischen Gemeinden abgestimmt werden. Wie konkret die Schutzkonzepte aussehen, wird aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht.