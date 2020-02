Die Spitzengremien der CDU beraten nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg über eine Neuordnung der Parteispitze.

Auch die politische Krise in Thüringen werde Thema sein, hieß es vorab. Die noch-amtierende Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer will mit Präsidium und Vorstand über einen möglichen Nachfolger beraten. Sie hatte zuvor Gespräche mit den vier möglichen Kandidaten für den Posten an der Parteispitze geführt. Im Vorfeld des Treffens hieß es zudem, dass Kramp-Karrenbauer vor dem Hintergrund der Wahlniederlage von Hamburg auch einen Zeitplan für den Wechsel im Parteivorsitz und für die Benennung des Kanzlerkandidaten vorlegen wolle.



Die Krise in Thüringen hat darüber hinaus in den vergangenen Wochen zu einem Zerwürfnis zwischen der Bundes-CDU und dem dortigen Landesverband geführt. Die Parteiführung beharrt auf ihrer Position, wonach der Linken-Politiker Ramelow nicht mit Stimmen der CDU zum Ministerpräsidenten gewählt werden darf. Die Parteigremien sollen diese Position nun unterstreichen.