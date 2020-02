Der Generalsekretär der Kurdischen Gemeinde, Cahit Başar, hat sich gegen eine religiöse Vereinnahmung der Opfer des Anschlags in Hanau ausgesprochen.

Der Versuch, die Opfer sofort zu "islamisieren" und die große Gefahr für Muslime in Deutschland heraufzubeschwören, sei ein Missbrauch einer verabscheuungswürdigen Tat, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Es sei fraglich, ob alle Getöteten Muslime gewesen seien. Im Mittelpunkt müsse stehen, dass der Anschlag die Demokratie zutiefst verletzt habe. Dagegen müssten alle gemeinsam zusammenhalten. Es handele sich bei den Opfern zunächst einmal um Menschen.



Zugleich betonte Başar allerdings, seinem Verein sei es wichtig, dass die kurdischen Opfer auch als Kurden bezeichnet würden und nicht als Türken oder Araber. Die Vorbehalte gegenüber Kurden und die Angriffe auf sie habe seiner Einschätzung nach definitiv zugenommen. Als Menschen mit Migrationshintergrund seien Kurden Rechtsextremisten ausgesetzt, erläuterte Başar. Weil Kurden die Terrormiliz IS "maßgeblich zurückgedrängt" hätten, würden Salafisten und Fundamentalisten sie als Feinde sehen. Und drittens seien Kurden dem türkischem Nationalismus ausgesetzt.



Ein 43 Jahre alter Mann hatte am Mittwochabend im hessischen Hanau neun Menschen erschossen. Der Sportschütze tötete auch seine 72 Jahre alte Mutter und dann sich selbst. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank. Seine Opfer hatten überwiegend kurdische und türkische Wurzeln.