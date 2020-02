Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau haben Polizeibehörden weitere mögliche Angriffe auf Shisha-Bars gemeldet.

In Stuttgart haben Unbekannte offenbar auf ein Ladenlokal geschossen. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei am Abend mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass zum Tatzeitpunkt niemand im Gebäude war. Der oder die Täter hätten mit einer unbekannten Waffe noch ein weiteres Fenster in dem Gebäudekomplex beschossen. Unter anderem befinde sich in dem Gebäude auch ein Fitnessstudio. Während ein Projektil die Scheibe der Bar durchschlug, hielt die Scheibe im Eingangsbereich demnach stand.



Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Da das Motiv der Tat bislang unklar ist, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Schaden Samstagmittag. Wann die Scheibe zerstört wurde, war zunächst unklar.



Gestern wurde eine Brandstiftung nahe nahe einer Shisha-Bar und einem Döner-Imbiss im mittelsächsischen Döbeln gemeldet. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen, weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden könne, teilte in Polizeisprecher mit.