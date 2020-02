Eine für Sonntagabend in Pforzheim geplante Fackel-Mahnwache von Rechtsextremen darf stattfinden.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hatte gestern Abend eine Beschwerde der Stadt gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Karlsruhe zurückgewiesen. Die Stadt habe keine konkreten Gefahren für die öffentliche Sicherheit dargelegt, hieß es zur Begründung. Pforzheim hatte die Versammlung am Freitag verboten. Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau sehe man eine veränderte Lage, teilte die Kommune mit. [Az.: 1 S 560/20]



Eine Gruppe aus dem extrem rechten Spektrum nutzt den Gedenktag der Bombardierung Pforzheims am 23. Februar vor 75 Jahren regelmäßig, um sich mit Fackeln zu versammeln. Im Internet haben verschiedene Akteure zu Gegenprotesten aufgerufen.