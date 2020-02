Hinterbliebene des Amoklaufs von Winnenden fordern nach dem rassistischen Anschlag von Hanau weitere Verschärfungen des Waffenrechts.

Es sei bekannt gewesen, dass der Täter psychisch krank gewesen sei, sagte die Vorstandsvorsitzende der "Stiftung gegen Gewalt an Schulen", Mayer, dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Außerdem habe man gewusst, dass der 43-jährige Sportschütze Waffen besaß. Solche Informationen müssten zusammengeführt werden. Mayer verlangte zudem eine regelmäßige Überprüfung von Waffenbesitzern. Denn es könne immer wieder Ereignisse im Leben geben, die jemanden aus der Bahn würfen.



Die "Stiftung gegen Gewalt an Schulen" ist aus dem Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden hervorgegangen. Mayer hatte bei dem Amoklauf 2009 ihre Tochter verloren. Der Täter befand sich in psychotherapeutischer Behandlung. Die Waffe stammte vom Vater, einem Schützen.