Das vor sechs Tagen im Suezkanal auf Grund gelaufene Container-Schiff "Ever Given" ist wieder in Bewegung gesetzt worden.

Auf Schiffverkehrs-Webseiten sei zu sehen, dass sich das Heck vom Westufer des Kanals entfernt habe, melden mehrere Nachrichtenagenturen. Wann das Schiff vollständig freigelegt sein werde, lasse sich aber noch nicht sagen.



Das 400 Meter lange und über 220.000 Tonnen schwere Containerschiff war am vergangenen Dienstag in einem Sandsturm vom Kurs abgekommen und auf Grund gelaufen. Es blockiert seitdem den Wasserweg zwischen Rotem Meer und Mittelmeer.



Zuletzt stauten sich auf beiden Seiten des Kanals zeitweise rund 370 Schiffe. Der Versicherer Allianz geht davon aus, dass jeder Tag, an dem der Suez-Kanal blockiert bleibt, den Welthandel bis zu zehn Milliarden Dollar kostet.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.