Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" ist nach einer tagelangen Blockade freigelegt worden.

Das 400 Meter lange Schiff werde nun gesichert, teilte die Einsatzleitung mit. Unklar ist, wann die Wasserstraße wieder zur Durchfahrt freigegeben werden kann. Berichten zufolge hat sich das Schiff in Bewegung gesetzt. Die "Ever Given" hatte die Schifffahrt auf dem Suezkanal tagelang blockiert. Zeitweise hatten mehr als 400 Schiffe vor der nördlichen und südlichen Zufahrt darauf gewartet, passieren zu können. Nach Schätzung von Fachleuten kostet es den Welthandel jeden Tag etwa 10 Milliarden Dollar, dass der Suezkanal zwischen Rotem Meer und Mittelmeer unbefahrbar ist.



Das 400 Meter lange Containerschiff war in einem Sandsturm in der Seestraße auf Grund gelaufen und hatte sich quergestellt. Der Suezkanal gilt als die wichtigste Seehandelsroute zwischen Asien und Europa.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.