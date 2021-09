Nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal dürfen nach Angaben der rheinland-pfälzischen Landesregierung fast alle zerstörten Häuser wieder aufgebaut werden.

Mit Blick auf eine neue Risikokarte sagte Ministerpräsidentin Dreyer bei einer sogenannten Zukunftskonferenz am Abend, die meisten Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen könnten an Ort und Stelle sanieren. Es gebe nur verhältnismäßig wenige zerstörte Gebäude, die im besonderen Gefahrenbereich des Überschwemmungsgebietes lägen und dort nicht wieder aufgebaut werden könnten. Insgesamt handele es sich um 34 Häuser. Dreyer betonte, von Montag an gebe es in den Orten Einwohnerversammlungen zum Wiederaufbau. Bürger könnten sich zusätzlich bei 16 sogenannten Infopoints im Ahrtal individuell beraten lassen.



Heute nimmt der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe seine Arbeit auf. Er soll die Abläufe vor, während und nach dem Hochwasser klären - vor allem aber auch die politische Verantwortung.

