Nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands debattieren einige Ökonomen über Pflichtversicherungen gegen Elementarschäden.

Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, Asmussen, sagte dem Magazin "Der Spiegel", eine solche Pflicht nähme Hausbesitzern und Unternehmen den Anreiz, gegen Extremwetterrisiken vorzusorgen. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen lehnt eine Pflichtversicherung als zu großen Eingriff in die Grundrechte ab. Zugleich betonte Verbandschef Müller, die Versicherer stünden in der Pflicht, einen bezahlbaren Versicherungsschutz zu gewährleisten. Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Felbermayr, befürwortet hingegen eine privatwirtschaftlich organisierte Pflichtversicherung. Er sagte dem Magazin "Wirtschaftswoche", diese müsse mit einem Selbstbehalt ausgestattet sein, damit Anreize zum Selbstschutz blieben. Die Münchner "Wirtschaftsweise" Schnitzer sprach sich ebenfalls für eine Pflichtversicherung aus. Die Höhe der Prämien müsse auf die Höhe der Risiken abgestimmt sein. Derzeit sind laut Verbraucherzentralen nur rund 45 Prozent der Privathäuser in Deutschland gegen Schäden durch Naturereignisse geschützt.

