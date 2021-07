Nach dem verheerenden Hochwasser in Westdeutschland hat das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe binnen einer Woche bereits mehr als 36 Millionen Euro an Spenden erhalten.

Geschäftsführer Mann sagte in Bonn, eine solche Hilfsbereitschaft habe man so noch kaum erlebt. In dem Bündnis haben sich das Deutsche Rote Kreuz, die beiden kirchlichen Hilfswerke Caritas International und Diakonie Katastrophenhilfe sowie Unicef zusammengetan. Sie werden vom Fernsehsender ZDF unterstützt.



Das Deutsche Rote Kreuz forderte einen massiven Ausbau der nationalen Materialreserven für Einsätze in zerstörten Krisengebieten. Es müssten Lehren aus den großflächigen Ausfällen bei der Strom- und Wasserversorgung gezogen werden, sagte DRK-Präsidentin Hasselfeldt bei einem Besuch in der betroffenen Stadt Euskirchen.

