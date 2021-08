Das Bundeskabinett hat den Hochwasser-Hilfsfonds auf den Weg gebracht.

Er umfasst insgesamt 30 Milliarden Euro, wovon bereits in diesem Jahr 16 Milliarden ausgezahlt werden sollen. Zwei Milliarden Euro sollen dazu dienen, Infrastruktur in Bundesbesitz wieder herzustellen, also etwa Autobahnen. Der Rest wird für die Reparatur von Schäden an landeseigener und an kommunaler Infrastruktur sowie an Privateigentum verwendet. Dafür teilen sich Bund und Länder die Kosten.



Das Bundeskabinett schaffte zudem die Grundlage dafür, dass die Bevölkerung künftig mit der so genannten "Cell Broadcasting"-Technologie vor Gefahren gewarnt werden kann. Dabei werden nicht einzelne Rufnummern - wie bei der SMS - angesprochen. Vielmehr gelangen die Warnhinweise auf alle Mobilfunkgeräte, die in einer Funkzelle eingebucht sind. Dafür soll in den nächsten Wochen das Telekommunikationsgesetz geändert werden.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.