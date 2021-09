Rund zehn Wochen nach der Hochwasserkatastrophe in West- und Süddeutschland haben die Versicherungen über ein Fünftel aller versicherten Schäden reguliert.

Das entspreche einer Summe von etwa 1,5 Milliarden Euro, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Asmussen, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Etwa eine Milliarde Euro sei an private Haushalte ausbezahlt worden, rund eine halbe Milliarde an Gewerbetreibende. Insgesamt sind laut Asmussen 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Versicherungen in den Hochwassergebieten im Einsatz gewesen.

