Mehrere Klimaaktivisten haben nach dem Ende ihres Hungerstreiks in Berlin Kritik an den Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen geäußert.

Diese hätten sich nicht zum Gespräch bereit erklärt, obwohl junge Menschen hungernd ihr Leben aufs Spiel gesetzt hätten, erklärten die Aktivisten. Die Ignoranz der Verantwortlichen habe ein Ausmaß angenommen, das nicht mehr zu übertreffen sei, sagte einer von ihnen. Die Gruppe hatte am 30. August in der Nähe des Reichstagsgebäudes einen Hungerstreik für eine Klimawende begonnen. Damit wollten sie unter anderem ein öffentliches Gespräch mit den Kanzlerkandidaten Laschet, Scholz und Baerbock erreichen.



Da es keine Zusage dafür gab, brachen fast alle Teilnehmer den Hungerstreik ab und protestierten in ihrem Lager mit leeren Stühlen gegen die Abwesenheit der drei Kandidaten. Zwei Aktivisten wollen den Hungerstreik nach eigenen Angaben fortsetzen und verschärfen, indem sie auch Flüssigkeit verweigern.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.