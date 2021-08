Einen Tag nach dem Durchzug des Hurrikans "Ida" in den USA warten viele Menschen auf Hilfe.

Einsatzkräfte sind mit Booten und Hubschraubern unterwegs, um Menschen aus überfluteten Häusern zu retten. Viele Straßen sind wegen umgestürzter Bäume unpassierbar. Die Behörden befürchten, dass viele Menschen ums Leben gekommen sind.



Erschwert werden die Rettungsarbeiten durch den Zusammenbruch des Strom- und Mobilfunknetzes. Die Sprecherin des Weißen Hauses in Washington, Psaki, teilte mit, wegen der katastrophalen Schäden dürfte es noch Wochen dauern, bis der Bundesstaat Louisiana wieder vollständig am Netz sei.



Der Strum hat sich inzwischen abgeschwächt und ist in Richtung Mississippi weiter gezogen.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.