Nach dem ICE-Brand bleibt die viel befahrene Schnellstrecke Köln-Frankfurt voraussichtlich noch die kommende Woche über gesperrt.

Wie die Bahn mitteilte, werden Fernzüge über Koblenz und Mainz umgeleitet und fahren deshalb bis zu 80 Minuten länger. Ab Montag würden auch zusätzliche Zuge eingesetzt.



Ursache des Feuers in einem ICE in der Nähe von Montabaur war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt. 510 Passagiere wurden aus dem Zug gebracht, fünf erlitten leichte Verletzungen.



Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, sollen nun weitere Untersuchungen im Labor klären. Diese Ermittlungen gemeinsam mit der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) würden nun "sicher noch mehrere Wochen andauern", erklärte die Bundespolizei. An der Brandstelle selbst gingen die Aufräumarbeiten weiter. Spezialisten prüften Gleise, Oberleitung und Signaltechnik.