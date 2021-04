Der Städte- und Gemeindebund vermisst nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern Ergebnisse zum Umgang mit Geimpften.

Hauptgeschäftsführer Landsberg forderte im Deutschlandfunk eine schnelle Entscheidung über die Frage, ob die Grundrechte auch bei zweifach gegen das Coronavirus Geimpften noch eingeschränkt werden dürfen. Dies sei eine juristische Frage und er finde es bedauerlich, dass man hier keine klare Position ergriffen habe. Landsberg sprach sich dafür aus, bei zweifach Geimpften so schnell wie möglich auf negative Coronatests etwa fürs Einkaufen oder den Friseurbesuch zu verzichten. Dies spare auch Geld.



Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte im ARD-Fernsehen an, dass die Regierung in der kommenden Woche einen Vorschlag zu dem Thema machen werde. Der Bundesrat werde dann am 28. Mai endgültig über die Rechte von Geimpften entscheiden. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einer gesellschaftlich heiklen Frage, solange viele Menschen noch nicht geimpft seien.

