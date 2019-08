Die USA haben eine Mittelstreckenrakete getestet.

Das Verteidigungsministerium in Washington teilte mit, es habe sich um einen Flugkörper gehandelt, der nach mehr als 500 Kilometern sein Ziel getroffen habe. Der Versuch sei gestern in Kalifornien durchgeführt worden.



Es war der erste offizielle Raketentest, seit die USA den INF-Vertrag mit Russland gekündigt haben. Das Abkommen hatte bis Anfang des Monats beiden Ländern verboten, Raketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern am Boden zu stationieren. Die USA hatten Russland vorgeworfen, den seit 1987 geltenden Vertrag nicht eingehalten zu haben.