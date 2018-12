Es gibt tragische Verlierer – und schlechte. Friedrich Merz ist beides. Tragisch war seine Niederlage im Kampf um den CDU-Vorsitz, weil er – unterstützt von Merkel-Gegnern und dem liberalen Wirtschaftsflügel seiner Partei – endlich abrechnen wollte mit der Ära der ewigen Kanzlerin. Nach 18 Jahren gefühlter Demütigung: Merkels Aufstieg, an ihnen allen vorbei – eine immer noch schmerzende Wunde der mächtigen Männer-Bündnisse einer längst vergangenen Ära, der von Helmut Kohl. Nun sollte also am Ende von Merkels politischem Wirken der Sieg doch noch gelingen. Und schon wieder verloren. Wieder gegen eine Frau. Noch dazu gegen Angela Merkels Favoritin. Das tut weh. Aber so hat die CDU nun einmal abgestimmt. Wie knapp auch immer. Wer beim Lotto nur vier statt sechs Richtige tippt, hat auch keinen Anspruch auf den Jackpot. Ein guter Verlierer würde das akzeptieren, Friedrich Merz und seine Andenpakt-Gefährten können es nicht.

Ministeramt als Sprungbrett ins Kanzleramt?

Deshalb malen sie seit Wochen ein Schreckensszenario an die Wand: Die Spaltung der CDU. Um die zu verhindern, soll Friedrich Merz eine herausgehobene Position bekommen, sein Kurs, seine Ideen sollen umgesetzt werden. Im Klartext: Die neue CDU-Vorsitzende soll Merzsche Politik machen und dem mit den Füßen scharrenden Konkurrenten einen Platz in der Regierung ebnen. Wohlgemerkt: In der Regierung. In der Partei, um deren Vorsitz sich Merz ja eigentlich beworben hatte, wollte er nach seiner Niederlage nicht einmal mehr fürs Präsidium kandidieren. Ein Ministerposten – den aber kann Friedrich Merz sich vorstellen. Fürs erste. Tatsächlich soll sein Platz im Kabinett natürlich nur das Sprungbrett sein ins Kanzleramt. Denn dort steht der Schreibtisch, hinter dem Friedrich Merz sich wahrhaft angemessen aufgehoben fühlen würde. Schon tönt es aus seinem Fanclub, es gebe ja schließlich keinen Automatismus, dass sich die CDU-Vorsitzende die Kanzler-Kandidatur sichere. Kleines Gedankenspiel: Was wäre eigentlich gewesen, wenn Friedrich Merz in Hamburg obsiegt hätte und AKK nach einer Niederlage mit solchen Zumutungen an ihn herangetreten wäre? Ja, eine wirklich lustige Vorstellung.

Die gute Nachricht für alle Christdemokraten und ihre Wähler: Der CDU droht keine Spaltung, wenn Friedrich Merz nicht bekommt, was er will. Die Christlich-Demokratische Union versteht sich als Regierungspartei, sie ist ein mächtiger Tanker aus nicht besonders spaltbarem Material. Ihr Erfolgsrezept ist das stete Bemühen, Flügelkämpfe – wie heftig sie auch sein mögen – am Ende immer wieder zu befrieden. Für diese Integration stand bei der Abstimmung in Hamburg Annegret Kramp-Karrenbauer als einzige Kandidatin glaubwürdig ein. Nicht zuletzt deshalb hat die CDU sie zur Vorsitzenden gewählt. Und eben nicht Friedrich Merz.

Kaum inhaltliche Differenzen zu erwarten

Für Merz bedeutet das: Wenn er sich wirklich engagieren möchte, dann sollte er jetzt mal pausieren mit dem Posten-Einfordern und in der CDU mittun. An inhaltlichen Differenzen zur neuen Vorsitzenden sollte das nicht scheitern: AKK ist mindestens so konservativ wie Merz. Und im Spagat zwischen wirtschaftsliberaler und sozialer Wirtschaftspolitik war am Ende immer für beides Platz in dieser Volkspartei. Wenn Merz sich damit begnügen wollte, gilt das auch für ihn und Kramp-Karrenbauer.