Nach Instagram-Post St. Pauli stellt Cenk Sahin frei

Der FC St. Pauli will den Spieler Cenk Sahin nicht mehr einsetzen. Grund dafür ist ein Instagram-Post des Zweitliga-Profis, in dem er Unterstützung für die türkische Militäroffensive in Nordsyrien zum Ausdruck gebracht hatte.

Von Jörg Naroska