Der Irak hat mehr als 17.000 geplünderte, antike Kunstschätze zurückerhalten.

Wie die Nachrichtenagentur AP mit Verweis auf die Regierung des Landes berichtet, sind die Artefakte aus den USA, Japan, den Niederlanden und Italien wieder in den Irak gelangt. Die Regierung spricht von der größten Restitution in der Geschichte des Landes. Die meisten der Kunstschätze stammen aus der Zeit des antiken Mesopotamien vor 4.000 Jahren. Vorausgegangen seien intensive Verhandlungen zwischen der US-Regierung und der irakischen Botschaft in Washington.



Vor allem seit dem Sturz des irakischen Machthabers Saddam Hussein nach der US-Invasion im Jahr 2003 wurden laut AP zahlreiche antike Stätten im Irak geplündert und Kunstschätze außer Landes geschafft. Nach wie vor seien archäologische Stätten vielerorts nicht wirklich geschützt, weil dafür schlicht kein Geld vorhanden sei.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.