Nach den iranischen Raketenangriffen auf Militärstützpunkte im Irak hat US-Präsident Trump weitere Wirtschaftssanktionen gegen den Iran angekündigt.

Die Zeiten seien vorbei, in denen man das gewalttätige Vorgehen Teherans weiter toleriere, sagte Trump in Washington. Solange er Präsident sei, werde der Iran niemals Atomwaffen haben. Er forderte Deutschland und die anderen Vertragsstaaten auf, nicht mehr am Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten. Die internationale Gemeinschaft müsse mit Teheran einen neuen Vertrag aushandeln.



Der Iran hatte die Militärstützpunkte Erbil und Ain-al-Assad in der vergangenen Nacht bombardiert. Das Land reagierte damit auf die gezielte Tötung des hochrangigen Generals Soleimani durch die USA. Präsident Rohani erklärte, falls die Vereinigten Staaten weitere Angriffe planten, werde man darauf antworten. Der irakische Präsident Saleh warnte davor, sein Land könne in ein "Schlachtfeld" verwandelt werden. Die Nato verurteilte den iranischen Angriff. Die Bundesregierung prüft den Abzug weiterer Soldaten aus dem Irak.