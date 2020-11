Vertreter verschiedener Religionen haben vor der österreichischen Botschaft in Berlin an die Opfer der jüngsten islamistisch motivierten Terroranschläge in Wien, Paris, Nizza und Dresden erinnert.

Dabei warnten sie auch vor einem Missbrauch der Religion durch Attentäter. Zu der Friedenskundgebung aufgerufen hatte der Zentralrat der Muslime. Führende Vertreter von Christen, Juden und Muslimen legten weiße Rosen nieder, wandten sich gegen Terror und Extremismus und forderten ein friedliches Zusammenleben aller Menschen.

