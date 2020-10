Nach der Ermordung eines Lehrers will Frankreich stärker gegen islamistische Radikalisierung vorgehen und die Sicherheit an Schulen verbessern.

Präsident Macron kündigte einen Aktionsplan gegen radikale Gruppen an. Dabei soll auch gegen Unterstützer vorgegangen werden. Sicherheitskräfte hätten nach dem Attentat am Freitag 80 Online-Nachrichten identifiziert, die sich positiv auf den Anschlag bezogen, hieß es.



Gestern demonstrierten Zehntausende Franzosen im ganzen Land. Sie erinnerten an den ermordeten Lehrer und traten für Meinungsfreiheit ein. Der Pädagoge war von einem 18-Jährigen ermordet worden. Motiv war nach Überzeugung der Ermittler, dass er im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Der Täter wurde von der Polizei erschossen.



Elf Menschen wurden festgenommen, darunter der Vater einer Schülerin, der im Internet gegen den Lehrer mobilisiert und auch Daten wie die Adresse der Schule veröffentlicht hatte.

