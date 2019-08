Nach den Gewalttaten von El Paso und Ohio hat US-Präsident Trump eine grundsätzliche Bereitschaft für strengere Kontrollen bei Waffenkäufen angedeutet.

Trump schrieb auf Twitter, Republikaner und Demokraten sollten sich auf intensive Hintergrundüberprüfungen für Käufer verständigen. Eine solche Reform könne vielleicht mit der dringend benötigten Einwanderungsreform verknüpft werden.



Trump will sich am Nachmittag zu den beiden Angriffen mit 30 Toten äußern. Der mexikanische Außenminister Ebrard kündigte an, nach El Paso zu reisen, um Angehörige der Opfer zu treffen. Außerdem erwägt Mexiko ein Auslieferungsverfahren gegen den Todesschützen. Es gibt Hinweise auf ein rassistisches Tatmotiv.