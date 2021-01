Nach dem Sturm radikaler Trump-Anhänger auf das Parlamentsgebäude in den USA befürchtet der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Kramer, ähnliche Aktionen auch in Deutschland.

Die einschlägige Szene aus Rechtsextremisten, Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern fühle sich nun angespornt, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aus ihrer Sicht sei es nicht nur möglich, so etwas hierzulande zu probieren, sondern geradezu geboten. Der Druck im Kessel steige weiter.



In dem Zusammenhang warnte der Thüringer Verfassungsschützer vor weiteren Aktionen wie am Wochenende, als Kritiker der Corona-Politik sich vor dem Privathaus des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer postierten.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.