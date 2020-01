Nach mehr als einem Jahr Unterbrechung will Deutschland die Ausbildung von Grenzschützern in Saudi-Arabien wieder aufnehmen.

Ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin bestätigte einen Medienbericht und sagte, Bundespolizisten sollten noch Ende Januar nach Riad verlegt werden. Die Mission war im Oktober 2018 ausgesetzt worden, nachdem der regierungskritische Journalist Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden war. Kronprinz bin Salman steht im Verdacht, die Tötung in Auftrag gegeben zu haben. Der Kronprinz bestreitet dies.



Die Ausbildung saudischer Grenzschützer hatte Deutschland 2009 begonnen und mit außen- und sicherheitspolitischen Interessen sowie der Terrorbekämpfung in der Region begründet.