Nach der UNO-Klimakonferenz in Kattowitz hat Bundesumweltministerin Schulze größere Anstrengungen für den Klimaschutz in Deutschland angemahnt.

Man brauche mehr Verbindlichkeit bei der Umsetzung der Ziele, sagte die SPD-Politikerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Schulze kündigte ein Klimaschutzgesetz an. Darin solle für alle Sektoren verbindlich festgelegt werden, was sie bis wann beitragen könnten. Die Ministerin betonte, in Kattowitz sei alles geregelt worden, um das Pariser Abkommen umsetzen zu können. Auf dieser Vertrauensbasis gelte es aufzubauen. Denn bislang reichten die Anstrengungen noch nicht aus, um die Erderwärmung auf zwei oder gar 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.