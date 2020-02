"Ministerpräsident von Nazis Gnaden": Die Zeitungen in Deutschland reagieren teils drastisch auf die überraschende Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Regierungschef in Thüringen.

Das Zitat "von Nazis Gnaden" stammt vom Titelblatt des "Neuen Deutschland". Die Zeitung druckt dazu das Foto, wie AfD-Landeschef Höcke mit geneigtem Kopf Kemmerich zur Wahl gratuliert. In eine ähnliche Kerbe schlägt die TAZ, die zum gleichen Bild schreibt: "Von Faschisten gewählt". Auch die "Bild" hebt das besagte Foto auf ihren Titel - Schlagzeile: "Handschlag der Schande. Tabubruch in Thüringen. FDP-Ministerpräsident lässt sich von Neonazi Höcke wählen."



Nüchterner bleiben "Süddeutsche Zeitung" und "Die Welt", die gleichwohl auf dasselbe Foto setzen: "FDP kommt mit AfD-Hilfe an die Macht" titelt das Blatt aus München, "Thüringen: Söder hält Wahl für 'inakzeptabel', AKK für 'falsch'", heißt bei der "Welt". Die FAZ hat sich für ein Foto von der Linken-Landeschefin Hennig-Wellsow entschieden, die Kemmerich nach der Wahl einen Blumstrauß vor die Füße geworfen und die Gratulation verweigert hat. Dazu heißt es: "Union fordert Neuwahl in Thüringen."



Hier einige weitere Titel deutscher Zeitungen:



- "Die Schande von Erfurt" (Augsburger Allgemeine)

- "Dammbruch in Thüringen" (Dresdner Neueste Nachrichten)

- "Tabubruch in Thüringen setzt Berliner GroKo unter Druck" (Neue Westfälische, Bielefeld)

- "Zäsur in Erfurt: AfD bringt FDP-Chef an die Macht" (Leizpiger Volkszeitung)

- "Wahl-Drama in Thüringen löst Polit-Beben aus" (Saarbrücker Zeitung)

- "Plötzlich Ministerpräsident" (Thüringer Allgemeine)

- "AfD-Coup in Thüringen sendet Schockwellen bis nach Niedersachsen" (Hannoversche Allgemeine)

- "Bundesweite Empörung über den Tabubruch von Thüringen" (Kölner Stadt-Anzeiger)

- "NRW-Politik beschwört Front gegen AfD" (Rheinische Post)



