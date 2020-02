Angesichts der Debatte um die Regierungsbildung in Thüringen warnt der Historiker Michael Wildt vor einer Gleichsetzung mit den Verhältnissen am Ende der Weimarer Republik.

Geschichte wiederhole sich nicht, sagte der Berliner Historiker der "Süddeutschen Zeitung": "Deutschland 2020 ist nicht Deutschland 1932." Als Beispiel nannte der Professor an der Humboldt-Universität stärkere rechtsstaatliche Strukturen und einen Konsens auf nationaler Ebene, nicht mit rechten Antidemokraten zusammenzuarbeiten. Das Wissen um die Massenverbrechen des NS-Regimes sei allgemein geläufig, fügte Wildt hinzu: "Auch die Öffentlichkeit, die Medien, die Zivilgesellschaft sind deswegen heute weit aufmerksamer und empfindsamer und widersprechen, wenn etwas wie in Thüringen geschieht."



Als Historiker sei ihm außerdem wichtig, dass die AfD nicht die NSDAP sei. Die AfD-Politik ziele nicht auf die Errichtung einer faschistischen Diktatur, sondern steuere auf ein autoritäres, rechtes Regime zu, wie man es etwa in Ungarn habe: "Das ist schlimm genug." Wildt betonte zugleich, man brauche nicht das Nazi-Argument, um die AfD zu bekämpfen: "Wir müssen die AfD als das bekämpfen, was sie ist - und nicht als das, woran sie uns erinnert."

Knigge: Parallelen zu Weimar sind augenfällig

Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Knigge, hatte zuvor die Ereignisse in Thüringen als Einschntt in die Geschichte der Bundesrepublik gewertet. Er habe Parallelen zur Weimarer Republik lange von sich gewiesen, sagte der Historiker im Deutschlandfunk Kultur. Aber nun habe ihn dieser Gedanke auch intensiv angeflogen. Die Parallele sei, dass eine bürgerliche Partei zum "Steigbügelhalter der autoritären Rechten wird."



Auch der Professor für jüdische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Michael Brenner, sieht Parallelen zu Weimar. Der Süddeutschen Zeitung sagte er, die zunehmende Unregierbarkeit durch die gegenseitige Blockierung der Parteien "erinnert verdächtig an Weimarer Verhältnisse. Und Erfurt liegt nicht weit von Weimar!"



Ausführlichere Informationen zur AfD in Thüringen hat die Deutschlandfunk-Redaktion "Hintergrund" vor gut zwei Wochen zusammengetragen.