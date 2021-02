Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Weidel, zieht sich aus der liberalen Hayek-Gesellschaft zurück.

Der Schritt sei ihr schwergefallen, erscheine ihr aber in der aktuell aufgeheizten Stimmung vernünftig und sinnvoll, erklärte Weidel nach Angaben ihres Sprechers in einem Schreiben an die Gesellschaft. Damit könne "eine völlig verfehlte Debatte möglichst rasch ein Ende nehmen". Weidel fügte demnach hinzu, sie fühle sich den Werten der nach dem liberalen österreichischen Ökonomen Friedrich August von Hayek benannten Gesellschaft nach wie vor verpflichtet.



Dem Schritt Weidels waren Meinungsverschiedenheiten zwischen der als Verein organisierten Gesellschaft und der Friedrich August von Hayek-Stiftung für eine freie Gesellschaft über den Umgang mit AfD-Mitgliedern vorausgegangen. Die "Frankfurter Allgemeine" hatte den Vorsitzenden der Gesellschaft, den Kieler Volkswirt Stefan Kooths am Wochenende mit den Worten zitiert: "Wir können nicht akzeptieren, dass der Stiftungsrat über die Gesellschaft bestimmt." Über Mitglieder entscheide allein die überparteiliche Gesellschaft. Ausschlüsse seien nur möglich bei Verstoß gegen Vereinsinteressen.



In einem Mitgliederrundschreiben hatte Kooths zuvor seinem Ärger über die Stiftung Luft gemacht. Er schrieb mit Blick auf die AfD und ihre Einschätzung durch den Verfassungsschutz: "Obwohl noch nicht einmal eine Entscheidung über eine etwaige Einstufung als Verdachtsfall getroffen worden ist, soll der Gesellschaft eine Haltung vorgegeben werden, indem andernfalls der Wegfall der Finanzierung gemeinsamer Projekte angedroht wird."



Die stellvertretende AfD-Vorsitzende von Storch, ebenfalls Mitglied der Hayek-Gesellschaft, sagte: "Eine Gruppe im Stiftungsrat um den FDP-Politiker Frank Schäffler trägt den Kampf gegen den politischen Mitbewerber in die Hayek-Gesellschaft." Dabei habe Schäffler mit seiner Kritik an der Euro-Rettungspolitik aus ihrer Sicht 2013 "zu den wichtigsten Impulsgebern für die Gründung der AfD gehört".

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.