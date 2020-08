Die Berliner CDU hat nach der Gerichtsentscheidung zum Kopftuchverbot Konsequenzen gefordert.

Der rot-rot-grüne Senat müsse noch in diesem Jahr ein Neutralitätsgesetz vorlegen, das rechtssicher sei, erklärte der stellvertretende Landesvorsitzende Liecke. Zuvor hatte das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass das in dem Gesetz verankerte pauschale Kopftuchverbot für Lehrerinnen gegen die Verfassung verstößt. Das Tragen religiöser Symbole im Schulunterricht generell zu untersagen, stelle eine nicht hinzunehmende Diskriminierung dar.



Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes begrüßte die Entscheidung und riet dem Land Berlin, seine Regelungen zu überarbeiten. Von Seiten der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg hieß es, wer eine tolerante und plurale Gesellschaft wolle, sollte nicht auf das Verbot religiöser Symbole setzen.