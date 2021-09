Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU hat sich gegen einen Abzug der Bundeswehrsoldaten aus Mali ausgesprochen.

Otte sagte im Deutschlandfunk, man müsse weiterhin verhindern, dass sich in dem Land eine Terror-Struktur bilde, die Europa gefährden könnte. Deshalb sollte sich die Bundesrepublik auch weiterhin im Rahmen internationaler Missionen in Mali engagieren. Allerdings müsse man der dortigen Regierung klarmachen, was man von ihr erwarte. In dieser Hinsicht verstehe er auch die Äußerung von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer als rhetorischen Warnschuss. Die Ministerin hatte per Twitter mit dem Abzug deutscher Soldaten gedroht für den Fall, dass Mali russische Söldner verpflichtet. Otte betonte, noch gebe es keine Belege für die Präsenz russischer Kämpfer. Es sei nun wichtig, dass das Verteidigungs- und Außenministerium das Parlament informiere. Für heute Nachmittag ist eine Unterrichtung der Obleute im Bundestag geplant. Deutschland beteiligt sich derzeit in Mali mit fast 1.000 Soldaten an zwei internationalen Einsätzen.

