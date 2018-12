Nach schweren Krawallen in Paris ist der französische Premierminister Philippe mit führenden Vertretern der Sozialistischen Partei zusammengekommen.

Im Tagesverlauf soll es auch Gespräche mit der rechtsgerichteten Nationalen Sammlungsbewegung und den bürgerlichen Republikanern geben. Morgen will Philippe mit Vertretern der Protestgruppe "Gelbe Westen" sprechen.



Demonstranten hatte sich am Wochenende Straßenschlachten mit der Polizei in Paris geliefert, Autos gingen in Flammen auf, Geschäfte wurden geplündert. Die Polizei nahm über 400 Menschen fest. Die Proteste richteten sich gegen höhere Steuern auf Treibstoff und die generell hohen Lebenshaltungskosten.