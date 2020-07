Die Berliner CDU unterstützt die Forderung von Bundesinnenminister Seehofer nach einer Studie über Gewalt gegen Polizisten.

Der Landesvorsitzende Wegner erklärte, Polizisten seien bei ihren Einsätzen immer wieder Angriffen ausgesetzt. Deshalb müssten die Hintergründe genauer untersucht werden. Die Gewerkschaft der Polizei in Hesen hält hingegen eine solche Studie nicht für notwendig. GdP-Landeschef Grün sagte, den Beamten brenne eher auf den Nägeln, dass die rechtsextreme Drohmail-Serie gegen Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens noch nicht aufgeklärt sei.



Nach den Krawallen von Frankfurt am Main hatte Seehofer erklärt, es sei wichtig zu ergründen, warum Polizisten seit längerem massiv beschimpft und verunglimpft würden. Der CSU-Politiker war in die Kritik geraten, weil er zuvor eine von seinem Ministerium in Aussicht gestellte Studie über Rassismus in den Reihen der Polizei abgesagt hatte. In der Berliner Landespolitik mehren sich derzeit Stimmen, die eine solche Studie verlangen.