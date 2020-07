Nach den Krawallen von Frankfurt am Main hat sich Bundesinnenminister Seehofer für eine Studie über Gewalt gegen Polizeibeamte ausgesprochen.

Es sei wichtig, zu ergründen, warum Polizisten seit längerem massiv beschimpft und verunglimpft würden, sagte Seehofer dem "Münchener Merkur". Der CSU-Politiker war in die Kritik geraten, weil er eine von seinem Ministerium in Aussicht gestellte Studie über Rassismus in der Polizei abgesagt hatte. Mit Blick auf die Krawalle in Frankfurt forderte Seehofer ein konsequentes Vorgehen der Justiz. Es dürfe keine Toleranz geben.



Auf dem Frankfurter Opernplatz hatten in der Nacht zu Sonntag hunderte Personen randaliert, mindestens fünf Polizisten wurden verletzt. Die Polizei ermittelt gegen 39 Verdächtige wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung.