Nach Krawallen in Leipzig

Nach den Krawallen in Leipzig hat Sachsens Innenminister Wöller angekündigt, sich für schärfere Strafen bei Gewalt gegen Polizisten einzusetzen.

Die jüngsten Vorgänge zeigten, dass es nur noch um rohe Gewalt gegen Menschen und Sachen gehe, erklärte der CDU-Politiker. Insbesondere gezielte Angriffe auf Polizeibeamte hätten ein unerträgliches Ausmaß erreicht und seien nicht hinnehmbar.



Zuvor hatte bereits Leipzigs Oberbürgermeister Jung hat die Krawalle nach der Räumung eines besetzten Hauses verurteilt. Der SPD-Politiker sagte, die wichtige Debatte um bezahlbare Wohnungen habe mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen einen schweren Rückschlag erlitten.

Hochburg der linken Szene

Im Leipziger Stadtteil Connewitz hatte es gestern den zweiten Abend in Folge Ausschreitungen gegeben. Vermummte bewarfen Polizisten mit Steinen, zündeten Mülltonnen an und errichteten brennende Barrikaden auf Straßenbahnschienen. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Randalierer ein. Mehrere Beamte wurden verletzt. Der Stadtteil gilt als Hochburg der linken Szene in Leipzig.