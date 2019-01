Neben der Stabilisierung der Bahn gebe es einen Punkt, so Böttger, für den der Bund unmittelbar verantwortlich sei: "Gemäß Grundgesetz hat der Bund die Verantwortung für die Eisenbahn-Infrastruktur und die kann er auch nicht ohne Weiteres wegdeligieren." In diesem Bereich sei in den letzten Jahren deutlich zu wenig investiert worden.

Die Strukturdebatte über die Bahn hält Böttger für überwertet. "Wir haben in jeder Organistation eigentlich immer einen Zielkonflikt. Der Vorstand ist dafür verantwortlich, Regeln zu machen, wie diese Konflikte gelöst werden." Das sei nicht unbedingt eine Frage der Menge der Gesellschaften. Dass die Bahn dies in die Öffentlichkeit trage "und sagt: Hilfe, wir wissen gar nicht, wie wir das lösen sollen. Das beunruhigt mich wirklich".